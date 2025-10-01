Luxoft Engenheiro de Software Salários em Krakow Metropolitan Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Krakow Metropolitan Area na Luxoft varia de PLN 167K por year para L2 a PLN 251K por year para L4. O pacote de remuneração in Krakow Metropolitan Area mediano por year totaliza PLN 222K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Luxoft. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível Adicionar Remuneração Comparar Níveis

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus L1 Junior Software Engineer ( Nível Iniciante ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 Regular Software Engineer PLN 167K PLN 167K PLN 0 PLN 0 L3 Senior Software Engineer PLN 241K PLN 241K PLN 0 PLN 0 L4 Lead Software Engineer PLN 251K PLN 251K PLN 0 PLN 0 Ver 3 Mais Níveis

PLN 600K Seja Bem Pago, Não Enganado Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de PLN 113K+ (às vezes PLN 1.13M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados

​ Filtro da Tabela Inscrever-se Adicionar Adicionar Comp Adicionar Remuneração

Empresa Localização | Data Nome do Nível Tag Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( PLN ) Base | Ações (ano) | Bônus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

RH / Recrutamento? Crie uma proposta interativa

Contribuir

Qual é o cronograma de aquisição na Luxoft ?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas . Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais → Digite Seu E-mail Digite Seu E-mail Inscrever-se Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos Enviar Novo Título