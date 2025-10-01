A remuneração de Engenheiro de Software in Guadalajara Metropolitan Area na Luxoft varia de MX$31.1K por year para L1 a MX$62K por year para L4. O pacote de remuneração in Guadalajara Metropolitan Area mediano por year totaliza MX$49.2K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Luxoft. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
Nenhum salário encontrado
