A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Los Angeles Area na Luxoft varia de $121K por year para L3 a $127K por year para L4. O pacote de remuneração in Greater Los Angeles Area mediano por year totaliza $120K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Luxoft. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$121K
$121K
$0
$0
L4
$127K
$127K
$0
$0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
