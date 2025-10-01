Diretório de Empresas
Luxoft
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Bucharest Metropolitan Area

Luxoft Engenheiro de Software Salários em Bucharest Metropolitan Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Bucharest Metropolitan Area na Luxoft varia de RON 93.2K por year para L1 a RON 296K por year para L4. O pacote de remuneração in Bucharest Metropolitan Area mediano por year totaliza RON 141K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Luxoft. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
Junior Software Engineer(Nível Iniciante)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
Lead Software Engineer
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Luxoft?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Luxoft in Bucharest Metropolitan Area é uma remuneração total anual de RON 295,833. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Luxoft para a função de Engenheiro de Software in Bucharest Metropolitan Area é RON 141,485.

