A remuneração de Engenheiro de Software in Bucharest Metropolitan Area na Luxoft varia de RON 93.2K por year para L1 a RON 296K por year para L4. O pacote de remuneração in Bucharest Metropolitan Area mediano por year totaliza RON 141K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Luxoft. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
