Luxoft Engenheiro de Software Salários em Bucharest Metropolitan Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Bucharest Metropolitan Area na Luxoft varia de RON 93.2K por year para L1 a RON 296K por year para L4. O pacote de remuneração in Bucharest Metropolitan Area mediano por year totaliza RON 141K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Luxoft. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível Adicionar Remuneração Comparar Níveis

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus L1 Junior Software Engineer ( Nível Iniciante ) RON 93.2K RON 93.2K RON 0 RON 0 L2 Regular Software Engineer RON 132K RON 132K RON 0 RON 0 L3 Senior Software Engineer RON 214K RON 214K RON 0 RON 464.4 L4 Lead Software Engineer RON 296K RON 296K RON 0 RON 0 Ver 3 Mais Níveis

RON 714K Seja Bem Pago, Não Enganado Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de RON 134K+ (às vezes RON 1.34M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados

​ Filtro da Tabela Inscrever-se Adicionar Adicionar Comp Adicionar Remuneração

Empresa Localização | Data Nome do Nível Tag Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( RON ) Base | Ações (ano) | Bônus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

RH / Recrutamento? Crie uma proposta interativa

Contribuir

Qual é o cronograma de aquisição na Luxoft ?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas . Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais → Digite Seu E-mail Digite Seu E-mail Inscrever-se Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos Enviar Novo Título