Luxoft Designer de Produto Salários em Berlin Metropolitan Region

A remuneração de Designer de Produto in Berlin Metropolitan Region na Luxoft totaliza €49.9K por year para L2. O pacote de remuneração in Berlin Metropolitan Region mediano por year totaliza €52.4K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Luxoft. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
Junior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Product Designer
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Quais são os níveis de carreira na Luxoft?

Títulos Incluídos

Designer UX

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer de Produto na Luxoft in Berlin Metropolitan Region é uma remuneração total anual de €55,732. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Luxoft para a função de Designer de Produto in Berlin Metropolitan Region é €48,729.

