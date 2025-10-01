A remuneração de Designer de Produto in Berlin Metropolitan Region na Luxoft totaliza €49.9K por year para L2. O pacote de remuneração in Berlin Metropolitan Region mediano por year totaliza €52.4K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Luxoft. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluídosEnviar Novo Título