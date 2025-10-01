Luxoft Designer de Produto Salários em Berlin Metropolitan Region

A remuneração de Designer de Produto in Berlin Metropolitan Region na Luxoft totaliza €49.9K por year para L2. O pacote de remuneração in Berlin Metropolitan Region mediano por year totaliza €52.4K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Luxoft. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível Adicionar Remuneração Comparar Níveis

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus L1 Junior Product Designer € -- € -- € -- € -- L2 Regular Product Designer €49.9K €49.9K €0 €0 L3 Senior Product Designer € -- € -- € -- € -- L4 Lead Product Designer € -- € -- € -- € -- Ver 3 Mais Níveis

€142K Seja Bem Pago, Não Enganado Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de €26.7K+ (às vezes €267K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados

​ Filtro da Tabela Inscrever-se Adicionar Adicionar Comp Adicionar Remuneração

Empresa Localização | Data Nome do Nível Tag Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( EUR ) Base | Ações (ano) | Bônus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Receba notificações de novos salários Exportar DadosVer Vagas Abertas

RH / Recrutamento? Crie uma proposta interativa

Contribuir

Qual é o cronograma de aquisição na Luxoft ?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada Inscreva-se para receber Designer de Produto ofertas . Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais → Digite Seu E-mail Digite Seu E-mail Inscrever-se Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos Enviar Novo Título