Diretório de Empresas
Lutron Electronics
Lutron Electronics Salários

O salário da Lutron Electronics varia de $59,292 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $130,650 para Designer de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Lutron Electronics. Última atualização: 10/9/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $107K

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Negócios
$117K
Cientista de Dados
$116K

Engenheiro Elétrico
$91.8K
Engenheiro de Hardware
$97.7K
Marketing
$59.7K
Engenheiro Mecânico
$112K
Designer de Produto
$131K
Vendas
$59.3K
Perguntas Frequentes

Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Lutron Electronics beträgt $106,500.

