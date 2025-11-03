Diretório de Empresas
Luminar Technologies
Luminar Technologies Engenheiro de Hardware Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Hardware na Luminar Technologies totaliza $138K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Luminar Technologies. Última atualização: 11/3/2025

Pacote Mediano
company icon
Luminar Technologies
Hardware Engineer
Orlando, FL
Total por ano
$138K
Nível
L3
Salário base
$135K
Stock (/yr)
$2.5K
Bônus
$0
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Luminar Technologies?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Luminar Technologies, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Hardware na Luminar Technologies in United States é uma remuneração total anual de $190,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Luminar Technologies para a função de Engenheiro de Hardware in United States é $137,000.

Outros Recursos