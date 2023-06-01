Luma AI Salários

O salário da Luma AI varia de $53,560 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $150,750 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Luma AI . Última atualização: 11/26/2025