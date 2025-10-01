Diretório de Empresas
O pacote de remuneração in Greater Sao Paulo mediano de Engenheiro de Software na luizalabs totaliza R$151K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da luizalabs. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
luizalabs
iOS Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Total por ano
R$151K
Nível
Senior iOS Engineer
Salário base
R$151K
Stock (/yr)
R$0
Bônus
R$0
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na luizalabs?

R$880K

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at luizalabs in Greater Sao Paulo sits at a yearly total compensation of R$229,862. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at luizalabs for the Engenheiro de Software role in Greater Sao Paulo is R$151,148.

