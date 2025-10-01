A remuneração de Engenheiro de Software in Salt Lake City Greater Area na Lucid varia de $102K por year para Software Engineer 1 a $219K por year para Staff Software Engineer. O pacote de remuneração in Salt Lake City Greater Area mediano por year totaliza $135K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Lucid. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer 1
$102K
$95.4K
$3.5K
$3.2K
Software Engineer 2
$110K
$104K
$3.8K
$1.8K
Senior Software Engineer 1
$138K
$129K
$5K
$4.3K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Lucid, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
