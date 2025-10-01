Diretório de Empresas
Lucid
Lucid Engenheiro de Software Salários em Raleigh-Durham Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Raleigh-Durham Area na Lucid varia de $99.9K por year para Software Engineer 1 a $126K por year para Software Engineer 2. O pacote de remuneração in Raleigh-Durham Area mediano por year totaliza $99.9K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Lucid. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer 1
(Nível Iniciante)
$99.9K
$96.5K
$0
$3.4K
Software Engineer 2
$126K
$118K
$4.3K
$4.3K
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Lucid, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

Lucid in Raleigh-Durham AreaEngenheiro de Software职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$126,088。
Lucid in Raleigh-Durham AreaEngenheiro de Software职位的年度总薪酬中位数为$99,895。

