  • Salários
  • Designer de Produto

  • Todos os Salários de Designer de Produto

  • Salt Lake City Greater Area

Lucid Designer de Produto Salários em Salt Lake City Greater Area

O pacote de remuneração in Salt Lake City Greater Area mediano de Designer de Produto na Lucid totaliza $137K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Lucid. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
Total por ano
$137K
Nível
II
Salário base
$107K
Stock (/yr)
$30K
Bônus
$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Lucid?

$160K

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Lucid, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Designer UX

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer de Produto na Lucid in Salt Lake City Greater Area é uma remuneração total anual de $218,970. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Lucid para a função de Designer de Produto in Salt Lake City Greater Area é $120,500.

Outros Recursos