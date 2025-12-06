Diretório de Empresas
Lotlinx
Lotlinx Operações de Pessoas Salários

A remuneração total média de Operações de Pessoas na Lotlinx varia de CA$71.6K a CA$97.7K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Lotlinx. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$55.7K - $67.4K
Canada
Faixa Comum
Faixa Possível
$52K$55.7K$67.4K$71K
Faixa Comum
Faixa Possível

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Operações de Pessoas na Lotlinx é uma remuneração total anual de CA$97,730. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Lotlinx para a função de Operações de Pessoas é CA$71,613.

