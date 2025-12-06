Diretório de Empresas
Lorex
Lorex Analista de Negócios Salários

A remuneração total média de Analista de Negócios in United States na Lorex varia de $56.7K a $82.6K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Lorex. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$65.1K - $74.2K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$56.7K$65.1K$74.2K$82.6K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Lorex?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Negócios na Lorex in United States é uma remuneração total anual de $82,600. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Lorex para a função de Analista de Negócios in United States é $56,700.

