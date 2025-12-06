Diretório de Empresas
Logitech
  • Salários
  • Analista de Cibersegurança

  • Todos os Salários de Analista de Cibersegurança

Logitech Analista de Cibersegurança Salários

A remuneração total média de Analista de Cibersegurança na Logitech varia de ₹5.45M a ₹7.74M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Logitech. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$70.5K - $83.5K
India
Faixa Comum
Faixa Possível
$62.1K$70.5K$83.5K$88.1K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Logitech, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Cibersegurança na Logitech é uma remuneração total anual de ₹7,744,035. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Logitech para a função de Analista de Cibersegurança é ₹5,454,494.

Outros Recursos

