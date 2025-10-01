Logitech Engenheiro Mecânico Salários em Greater Taipei Area

A remuneração de Engenheiro Mecânico in Greater Taipei Area na Logitech varia de NT$1.74M por year para I3 a NT$2.57M por year para I4. O pacote de remuneração in Greater Taipei Area mediano por year totaliza NT$1.81M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Logitech. Última atualização: 10/1/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus I1 NT$ -- NT$ -- NT$ -- NT$ -- I2 NT$ -- NT$ -- NT$ -- NT$ -- I3 NT$1.74M NT$1.54M NT$39.8K NT$163K I4 NT$2.57M NT$2.27M NT$102K NT$200K Ver 3 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na Logitech, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 4th - ANO ( 25.00 % anual )

Qual é o cronograma de aquisição na Logitech ?

