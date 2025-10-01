Diretório de Empresas
Logitech
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Designer Industrial

  • Todos os Salários de Designer Industrial

  • San Francisco Bay Area

Logitech Designer Industrial Salários em San Francisco Bay Area

O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano de Designer Industrial na Logitech totaliza $133K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Logitech. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
Total por ano
$133K
Nível
I3
Salário base
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
Bônus
$0
Anos na empresa
9 Anos
Anos de exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Logitech?

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Logitech, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Designer Industrial ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer Industrial na Logitech in San Francisco Bay Area é uma remuneração total anual de $239,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Logitech para a função de Designer Industrial in San Francisco Bay Area é $133,200.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Logitech

Empresas Relacionadas

  • Fitbit
  • Electronic Arts
  • T-Mobile
  • GoPro
  • Sonos
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos