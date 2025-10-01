Diretório de Empresas
Loggi
  • Salários
  • Gerente de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gerente de Engenharia de Software

  • Greater Sao Paulo

Loggi Gerente de Engenharia de Software Salários em Greater Sao Paulo

O pacote de remuneração in Greater Sao Paulo mediano de Gerente de Engenharia de Software na Loggi totaliza R$491K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Loggi. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Total por ano
R$491K
Nível
L5
Salário base
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
Bônus
R$0
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos de exp
11+ Anos
Quais são os níveis de carreira na Loggi?

R$880K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Loggi in Greater Sao Paulo é uma remuneração total anual de R$928,570. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Loggi para a função de Gerente de Engenharia de Software in Greater Sao Paulo é R$543,941.

