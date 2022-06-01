LiveIntent Salários

O salário da LiveIntent varia de $86,700 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $220,000 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da LiveIntent . Última atualização: 9/15/2025