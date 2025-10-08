Diretório de Empresas
Licious
Licious Engenheiro de Software Backend Salários em Greater Bengaluru

O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano de Engenheiro de Software Backend na Licious totaliza ₹4.68M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Licious. Última atualização: 10/8/2025

Pacote Mediano
company icon
Licious
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹4.68M
Nível
Software Development Engineer 3
Salário base
₹4.56M
Stock (/yr)
₹122K
Bônus
₹0
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na Licious?

₹13.98M

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Backend na Licious in Greater Bengaluru é uma remuneração total anual de ₹5,008,476. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Licious para a função de Engenheiro de Software Backend in Greater Bengaluru é ₹4,643,116.

Outros Recursos