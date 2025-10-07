Diretório de Empresas
O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Software Full-Stack na LG Ads totaliza ₹4.84M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da LG Ads. Última atualização: 10/7/2025

Pacote Mediano
company icon
LG Ads
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹4.84M
Nível
L3
Salário base
₹4.54M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹303K
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na LG Ads?

₹13.98M

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Full-Stack na LG Ads in India é uma remuneração total anual de ₹6,536,340. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na LG Ads para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in India é ₹5,180,077.

Outros Recursos