Levi's Salários

O salário da Levi's varia de $25,761 em remuneração total por ano para Capitalista de Risco na faixa mais baixa a $211,050 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Levi's. Última atualização: 10/21/2025

Contador
$155K
Cientista de Dados
$51.6K
Marketing
$71.4K

Designer de Produto
$151K
Gerente de Produto
$211K
Engenheiro de Software
$36.2K
Gerente de Engenharia de Software
$70.7K
Capitalista de Risco
$25.8K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Levi's é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $211,050. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Levi's é $71,011.

Outros Recursos