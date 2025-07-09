Leverage Edu Salários

Diretório de Empresas
O salário da Leverage Edu varia de $4,546 em remuneração total por ano para Marketing na faixa mais baixa a $9,244 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Leverage Edu. Última atualização: 10/21/2025

Marketing
$4.5K
Vendas
$6.5K
Engenheiro de Software
$9.2K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Leverage Edu é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $9,244. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Leverage Edu é $6,472.

