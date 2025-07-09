Leverage Edu Salários

O salário da Leverage Edu varia de $4,546 em remuneração total por ano para Marketing na faixa mais baixa a $9,244 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Leverage Edu . Última atualização: 10/21/2025