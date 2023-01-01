Diretório de Empresas
Level Home
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Level Home Salários

O salário da Level Home varia de $47,463 em remuneração total por ano para Gerente de Projeto na faixa mais baixa a $220,500 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Level Home. Última atualização: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $180K
Gerente de Produto
$221K
Gerente de Projeto
$47.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Level Home, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Level Home é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $220,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Level Home é $179,875.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Level Home

Empresas Relacionadas

  • Netflix
  • Facebook
  • Tesla
  • Square
  • Lyft
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/level-home/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.