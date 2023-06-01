Level Ex Salários

O salário da Level Ex varia de $91,800 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $125,625 para Designer de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Level Ex . Última atualização: 10/21/2025