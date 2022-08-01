Lettuce Grow Salários

Diretório de Empresas
Lettuce Grow
O salário da Lettuce Grow varia de $109,450 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $125,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Lettuce Grow. Última atualização: 11/26/2025

Gerente de Produto
$109K
Engenheiro de Software
Median $125K
A função com maior remuneração relatada na Lettuce Grow é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $125,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Lettuce Grow é $117,225.

Outros Recursos

