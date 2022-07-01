Diretório de Empresas
LetsGetChecked
LetsGetChecked Salários

O salário da LetsGetChecked varia de $57,615 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $61,822 para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da LetsGetChecked. Última atualização: 11/26/2025

Engenheiro de Software
Median $57.6K
Tecnólogo da Informação (TI)
$61.8K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na LetsGetChecked é Tecnólogo da Informação (TI) at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $61,822. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na LetsGetChecked é $59,719.

