Lessen Salários

O salário da Lessen varia de $119,400 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $298,500 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Lessen. Última atualização: 10/21/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Engenheiro de Software
Median $125K
Analista de Negócios
$129K
Designer de Produto
$119K

Gerente de Produto
$177K
Gerente de Engenharia de Software
$299K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Lessen é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $298,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Lessen é $129,350.

Outros Recursos