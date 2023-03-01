Leroy Merlin Salários

A faixa salarial da Leroy Merlin varia de $13,127 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $114,425 para um Designer de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Leroy Merlin . Última atualização: 8/13/2025