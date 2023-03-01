Leroy Merlin Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Leroy Merlin varia de $13,127 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $114,425 para um Designer de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Leroy Merlin. Última atualização: 8/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $35.1K

Engenheiro de Software Backend

Gerente de Produto
Median $77.4K
Gerente de Ciência de Dados
$27.6K

Cientista de Dados
$16.1K
Designer de Produto
$114K
Vendas
$13.1K
Gerente de Engenharia de Software
$104K
Gerente de Programa Técnico
$53.4K
Capitalista de Risco
$20.8K
