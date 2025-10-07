Diretório de Empresas
Leidos
  • Salários
  • Arquiteto de Soluções

  • Cloud Security Architect

Leidos Cloud Security Architect Salários

A remuneração de Cloud Security Architect in United States na Leidos varia de $74K por year para T1 a $177K por year para T5. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Leidos. Última atualização: 10/7/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
T1
$74K
$73.3K
$333
$333
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$125K
$125K
$0
$0
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Quais são os níveis de carreira na Leidos?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cloud Security Architect na Leidos in United States é uma remuneração total anual de $205,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Leidos para a função de Cloud Security Architect in United States é $118,000.

