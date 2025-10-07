A remuneração de Cloud Security Architect in United States na Leidos varia de $74K por year para T1 a $177K por year para T5. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Leidos. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
T1
$74K
$73.3K
$333
$333
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$125K
$125K
$0
$0
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***