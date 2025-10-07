A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in United States na Leidos varia de $84.4K por year para T1 a $233K por year para T6. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $98K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Leidos. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
