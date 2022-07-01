Leia Salários

Diretório de Empresas
O salário da Leia varia de $98,000 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $228,850 para Gerente de Programa Técnico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Leia. Última atualização: 9/8/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $165K
Cientista de Dados
$98K
Gerente de Programa Técnico
$229K

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Leia is Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $228,850. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Leia is $165,000.

