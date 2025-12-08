Diretório de Empresas
Leena AI
Leena AI Gerente de Engenharia de Software Salários

A remuneração total média de Gerente de Engenharia de Software in India na Leena AI varia de ₹6.79M a ₹9.27M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Leena AI. Última atualização: 12/8/2025

Remuneração Total Média

$82.7K - $100K
India
Faixa Comum
Faixa Possível
$77.3K$82.7K$100K$105K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Leena AI?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Leena AI in India é uma remuneração total anual de ₹9,266,343. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Leena AI para a função de Gerente de Engenharia de Software in India é ₹6,789,993.

Outros Recursos

