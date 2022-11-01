Diretório de Empresas
Ledcor
Ledcor Salários

O salário da Ledcor varia de $35,987 em remuneração total por ano para Analista de Negócios na faixa mais baixa a $73,563 para Engenheiro de Software na faixa mais alta.

$160K

Engenheiro Civil
Median $62.3K
Gerente de Projeto
Median $46.5K
Analista de Negócios
$36K

Engenheiro de Software
$73.6K
Perguntas Frequentes

