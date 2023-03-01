Diretório de Empresas
LeasePlan
LeasePlan Salários

O salário da LeasePlan varia de $10,235 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $159,100 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da LeasePlan. Última atualização: 9/8/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $90.6K
Analista de Negócios
$68.6K
Analista de Dados
$70.4K

Cientista de Dados
$10.2K
Designer de Produto
$87K
Analista de Cibersegurança
$111K
Gerente de Engenharia de Software
$159K
Arquiteto de Soluções
$122K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na LeasePlan é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $159,100. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na LeasePlan é $88,797.

