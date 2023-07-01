Leapfin Salários

Diretório de Empresas
Leapfin
O salário da Leapfin varia de $100,500 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $195,975 para Marketing na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Leapfin. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Marketing
$196K
Gerente de Produto
$126K
Vendas
$101K

Engenheiro de Software
$119K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Leapfin é Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $195,975. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Leapfin é $122,513.

