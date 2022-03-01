LeanIX Salários

O salário da LeanIX varia de $57,897 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $101,654 para Consultor de Gestão na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da LeanIX . Última atualização: 9/14/2025