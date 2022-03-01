LeanIX Salários

Diretório de Empresas
O salário da LeanIX varia de $57,897 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $101,654 para Consultor de Gestão na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da LeanIX. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $69.4K
Consultor de Gestão
Median $102K
Tecnólogo da Informação (TI)
$69.3K

Designer de Produto
$57.9K
Gerente de Engenharia de Software
$83.2K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at LeanIX is Consultor de Gestão with a yearly total compensation of $101,654. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at LeanIX is $69,396.

