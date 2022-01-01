Diretório de Empresas
League
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

League Salários

A faixa salarial da League varia de $68,665 em remuneração total por ano para um Desenvolvimento de Negócios na extremidade inferior a $150,750 para um Analista de Cibersegurança na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da League. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Engenheiro de Software Backend

Gerente de Produto
Median $120K
Gerente de Engenharia de Software
Median $150K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Desenvolvimento de Negócios
$68.7K
Redator Publicitário
$70.9K
Jurídico
$144K
Designer de Produto
$116K
Analista de Cibersegurança
$151K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na League é Analista de Cibersegurança at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $150,750. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na League é $132,102.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para League

Empresas Relacionadas

  • TechSmith
  • HealthVerity
  • Calendly
  • ATPCO
  • Travelport
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos