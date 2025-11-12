Lattice Engenheiro de Software Full-Stack Salários em United States

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in United States na Lattice varia de $189K por year para L3 a $289K por year para L6. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $170K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Lattice. Última atualização: 11/12/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bônus L3 Software Engineer I ( Nível Iniciante ) $189K $175K $14.4K $0 L4 Software Engineer II $204K $172K $32K $0 L5 Senior Software Engineer $254K $214K $40K $0 L6 Staff Software Engineer $289K $223K $65.5K $0 Ver 2 Mais Níveis

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Últimos Salários Enviados

​ Filtro da Tabela Inscrever-se Adicionar Adicionar Comp Adicionar Remuneração

Empresa Localização | Data Nome do Nível Tag Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( USD ) Base | Ações (ano) | Bônus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Receba notificações de novos salários Exportar DadosVer Vagas Abertas

RH / Recrutamento? Crie uma proposta interativa

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação Options Na Lattice, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 4th - ANO ( 2.08 % mensal ) 3 years post-termination exercise window.

Qual é o cronograma de aquisição na Lattice ?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas . Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais → Digite Seu E-mail Digite Seu E-mail Inscrever-se Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.