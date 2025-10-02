Diretório de Empresas
Latham & Watkins
O pacote de remuneração in New York City Area mediano de Jurídico na Latham & Watkins totaliza $324K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Latham & Watkins. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Latham & Watkins
Legal
New York, NY
Total por ano
$324K
Nível
L3
Salário base
$260K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$63.8K
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na Latham & Watkins?

$160K

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Jurídico na Latham & Watkins in New York City Area é uma remuneração total anual de $455,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Latham & Watkins para a função de Jurídico in New York City Area é $315,000.

