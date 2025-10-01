Diretório de Empresas
Lamoda
Lamoda Analista de Negócios Salários em Moscow Metro Area

O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano de Analista de Negócios na Lamoda totaliza RUB 3.03M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Lamoda. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
Total por ano
RUB 3.03M
Nível
L2
Salário base
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
Bônus
RUB 233K
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Lamoda?

RUB 13.36M

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Negócios na Lamoda in Moscow Metro Area é uma remuneração total anual de RUB 7,801,600. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Lamoda para a função de Analista de Negócios in Moscow Metro Area é RUB 3,031,156.

