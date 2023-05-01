Lambda Salários

Diretório de Empresas
O salário da Lambda varia de $119,400 em remuneração total por ano para Operações de Marketing na faixa mais baixa a $301,500 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Lambda. Última atualização: 10/19/2025

Engenheiro de Software
Median $270K
Marketing
$251K
Operações de Marketing
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Produto
$245K
Vendas
$302K
Arquiteto de Soluções
$231K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Lambda é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $301,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Lambda é $248,010.

