Lam Research
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater Bengaluru

Lam Research Engenheiro de Software Salários em Greater Bengaluru

O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano de Engenheiro de Software na Lam Research totaliza ₹2.06M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Lam Research. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Lam Research
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹2.06M
Nível
L2
Salário base
₹1.67M
Stock (/yr)
₹393K
Bônus
₹0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Lam Research?

₹13.94M

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Lam Research, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Lam Research in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹5,426,508. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Engenheiro de Software role in Greater Bengaluru is ₹2,547,353.

