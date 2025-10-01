Diretório de Empresas
Lam Research Engenheiro Mecânico Salários em Greater Portland Area

O pacote de remuneração in Greater Portland Area mediano de Engenheiro Mecânico na Lam Research totaliza $169K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Lam Research. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Lam Research
Process Engineer
Portland, OR
Total por ano
$169K
Nível
L4
Salário base
$130K
Stock (/yr)
$20K
Bônus
$19.5K
Anos na empresa
4 Anos
Anos de exp
9 Anos
Quais são os níveis de carreira na Lam Research?

$160K

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Lam Research, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)



Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

Perguntas Frequentes

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ Engenheiro Mecânico ที่ Lam Research in Greater Portland Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $294,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Lam Research สำหรับตำแหน่ง Engenheiro Mecânico in Greater Portland Area คือ $169,000

Outros Recursos