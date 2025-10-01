Diretório de Empresas
Lam Research
Lam Research Cientista de Dados Salários em India

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Lam Research. Última atualização: 10/1/2025

₹13.94M

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Lam Research, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na Lam Research in India é uma remuneração total anual de ₹4,743,899. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Lam Research para a função de Cientista de Dados in India é ₹3,164,270.

