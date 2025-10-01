Diretório de Empresas
Lalamove
Lalamove Engenheiro de Software Salários em Greater Hong Kong Area

O pacote de remuneração in Greater Hong Kong Area mediano de Engenheiro de Software na Lalamove totaliza HK$334K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Lalamove. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
Total por ano
HK$334K
Nível
L2
Salário base
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
Bônus
HK$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Lalamove?

HK$1.25M

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Lalamove in Greater Hong Kong Area é uma remuneração total anual de HKHK$3,493,986. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Lalamove para a função de Engenheiro de Software in Greater Hong Kong Area é HKHK$2,412,249.

