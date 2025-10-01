Diretório de Empresas
Kyndryl
Kyndryl Engenheiro de Software Salários em Madrid Metropolitan Area

O pacote de remuneração in Madrid Metropolitan Area mediano de Engenheiro de Software na Kyndryl totaliza €38.8K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Kyndryl. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Kyndryl
Site Reliability Engineer
Madrid, MD, Spain
Total por ano
€38.8K
Nível
Senior
Salário base
€38.8K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
12 Anos
Quais são os níveis de carreira na Kyndryl?

€142K

Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Engenheiro de Software di Kyndryl in Madrid Metropolitan Area berada pada jumlah pampasan tahunan €57,045. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Kyndryl untuk peranan Engenheiro de Software in Madrid Metropolitan Area ialah €38,794.

