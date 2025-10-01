A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Austin Area na Kyndryl varia de $106K por year para Band 6 a $121K por year para Band 8. O pacote de remuneração in Greater Austin Area mediano por year totaliza $107K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Kyndryl. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
