Kyndryl Cientista de Dados Salários em Greater Bengaluru

A remuneração de Cientista de Dados in Greater Bengaluru na Kyndryl totaliza ₹2.79M por year para Band 7. O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano por year totaliza ₹2.95M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Kyndryl. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹2.79M
₹2.79M
₹0
₹0
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Quais são os níveis de carreira na Kyndryl?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na Kyndryl in Greater Bengaluru é uma remuneração total anual de ₹4,174,468. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Kyndryl para a função de Cientista de Dados in Greater Bengaluru é ₹2,945,452.

