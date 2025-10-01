Diretório de Empresas
Kubrick Group
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater London Area

Kubrick Group Engenheiro de Software Salários em Greater London Area

O pacote de remuneração in Greater London Area mediano de Engenheiro de Software na Kubrick Group totaliza £31.5K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Kubrick Group. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Kubrick Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total por ano
£31.5K
Nível
L3
Salário base
£31.5K
Stock (/yr)
£0
Bônus
£0
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos de exp
0-1 Anos
Quais são os níveis de carreira na Kubrick Group?

£121K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de £22.7K+ (às vezes £227K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Dados

Perguntas Frequentes

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Engenheiro de Software hos Kubrick Group in Greater London Area ligger på en årlig totalkompensasjon på £46,329. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Kubrick Group for Engenheiro de Software rollen in Greater London Area er £38,286.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Kubrick Group

Empresas Relacionadas

  • Intuit
  • Spotify
  • SoFi
  • Tesla
  • Google
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos